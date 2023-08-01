Москва 01 августа 2023, 15:44 Москвичей предупредили о 34-градусной жаре на выходных Синоптик Вильфанд предупредил жителей столичного региона о 34-градусной жаре 5 и 6 августа Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Предстоящие выходные, 5 и 6 августа, станут самыми жаркими днями этого лета. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«До конца рабочей недели в Москве будет теплая погода с небольшими кратковременными дождями и переменная облачность, температура выше нормы на два–три градуса. С субботы воздух будет перемещаться с юга, облаков будет меньше», — сказал он.

Реклама

В субботу столбики термометров поднимутся до +30…+31 градуса. В воскресенье — до +34 градусов. По словам синоптика, температура превысит норму на пять градусов.

Вильфанд добавил, что жара продержится в столице до середины следующей недели. Потом температура воздуха снизится на шесть-восемь градусов. Осадков не ожидается.

Ранее врач-педиатр Дмитрий Ким призвал россиян отказаться от алкоголя в сильную жару.