01 августа 2023, 15:44
Москвичей предупредили о 34-градусной жаре на выходных
Синоптик Вильфанд предупредил жителей столичного региона о 34-градусной жаре 5 и 6 августа
Предстоящие выходные, 5 и 6 августа, станут самыми жаркими днями этого лета. Столбики термометров поднимутся до +34 градусов, сообщило АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«До конца рабочей недели в Москве будет теплая погода с небольшими кратковременными дождями и переменная облачность, температура выше нормы на два–три градуса. С субботы воздух будет перемещаться с юга, облаков будет меньше», — сказал он.
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В субботу столбики термометров поднимутся до +30…+31 градуса. В воскресенье — до +34 градусов. По словам синоптика, температура превысит норму на пять градусов.
Вильфанд добавил, что жара продержится в столице до середины следующей недели. Потом температура воздуха снизится на шесть-восемь градусов. Осадков не ожидается.
Ранее врач-педиатр Дмитрий Ким призвал россиян отказаться от алкоголя в сильную жару.
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