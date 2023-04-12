Москва 12 апреля 2023, 09:41 Москвичей поздравили с Днем космонавтики Мэр Москвы Собянин поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики Pxhere

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В России 12 апреля отмечают День космонавтики — в честь первого полета человека в космос. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником и пожелал им новых достижений.

«Современная ракетно-космическая отрасль России — это передовые технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полетов», — написал он.

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Он отметил, что многие ведущие предприятия космической отрасти находятся в столице. Они успешно работают. Например, в Филевской Пойме создают национальный космический центр. Работы выполняют в рамках реализации одного из крупнейших проектов России по развитию технологической инфраструктуры. В результате десятки тысяч высококвалифицированных ученых и инженеров будут трудиться в уникальном кластере космической и смежных отраслей.