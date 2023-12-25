Москва 25 декабря 2023, 08:33 Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог Дептранс призвал москвичей пересесть на городской транспорт в предновогодние дни Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

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Жителям Москвы порекомендовали пользоваться общественным транспортом в понедельник из-за большого автомобильного потока в преддверии праздников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

«Движение в городе рабочее. В связи с увеличением числа машин и поездок в предновогодние дни рекомендуем пользоваться городским транспортом, чтобы съездить в магазин за подарками», — говорится в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что работа городского транспорта осуществляется в штатном режиме. В частности, МЦК, метрополитен и МЦД функционируют по графику. По «выделенкам» электробусы, автобусы и трамваи курсируют быстрее.

Станции столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) оснастили более чем 600 новогодними элементами навигации. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркие плакаты привлекут внимание юных пассажиров.