Москва 23 июля 2023, 10:41 Москвичей научат рисовать акварелью, пастелью и в технике эбру в парках столицы Московские парки открыли уроки живописи в разных техниках для детей и взрослых Сайт мэра и правительства Москвы

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Парки Москвы пригласили жителей и гостей столицы отвлечься от суеты на уроках рисования. О том, как посетить занятия, рассказали на сайте мэра города.

Сразу несколько парков и садов, подведомственных московскому департаменту культуры, проведут уроки живописи — под открытым небом или, в случае непогоды, в помещении. Педагоги покажут детям и взрослым основы разных техник: расскажут про светотень, штриховку, создание объема на бумаге, композиции.

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Измайловский парк по средам ждет детей от четырех лет. Их будут учить не только традиционной акварели, но и, например, технике эбру с переносом нерастворимых красок с поверхности воды на предметы, рисованию мылом и флуоресцентными красками. А в парке Дружбы по воскресеньям основам живописи научат взрослых.

Различные уроки будут проходить в Воронцовском и Перовском парках, парке Горького, саду имени Баумана, музее-заповеднике «Коломенское».

Ранее для гостей Московского урбанистического форума анонсировали занятия по финансовой грамотности.