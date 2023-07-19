Москва 19 июля 2023, 14:38 Москвичей научат искусству самопрезентации на онлайн-курсе от «Технограда» Онлайн-курс «Мой успешный образ себя» начнется в «Технограде» на ВДНХ с 22 июля РИА «Новости»

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Началась регистрация участников онлайн-курса по самопрезентации от Центра развития карьеры Инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Организаторы курса «Мой успешный образ себя» считают, что создание и закрепление правильного впечатления о себе имеет огромное значение для успеха во множестве начинаний.

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Первый вебинар курса будет посвящен психотипам человека и небольшим советам по адаптации под собеседника. На втором занятии участники смогут узнать, какие вопросы задать, чтобы распознать неискренность собеседника. На третьем вебинаре раскроют секреты хорошего первого впечатления, а на четвертом — способы ведения переговоров.

Курс прочитает Юлия Елизарова, клинический психолог, профайлер, полиграфолог, спикер российского общества «Знание», тренер центра развития карьеры «Техноград».

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