Москва 22 декабря 2022, 07:07 Москвичей из-за гололеда попросили пересесть на общественный транспорт Дептранс Москвы рассказал об экстренном предупреждении из-за гололеда "ВКонтакте"

Читать 360tv в

В Москве прошел ледяной дождь, все поверхности — от тротуаров до автомобилей — покрылись коркой льда. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Telegram-канале посоветовал местным жителям пересесть с личных авто на городской транспорт.

«Для поездок по городу рекомендуем использовать городской транспорт», — заявило ведомство.

Реклама

Из-за мокрого снега, дождя и гололедицы в городе объявили экстренное предупреждение. Дептранс призвал водителей соблюдать скорость и дистанцию, не отвлекаться за рулем на телефон и отказываться от резких маневров. Тех, кто все-таки поедет на общественном транспорте, попросили иметь ввиду возможные локальные задержки трамваев. Например, на проспекте Мира в районе остановки «Северянинский путепровод» изменился график движения по маршруту № 17.

Реклама

"ВКонтакте" "ВКонтакте" "ВКонтакте" "ВКонтакте"

Жители столичного региона опубликовали в соцсетях фотографии гололеда. Воздушные потоки с запада принесли в Москву оттепель, а вместе с ней осадки, объяснил Гидрометцентр. Ночью 22 декабря температура воздуха приблизилась к нулю. Днем пройдет мокрый снег и дождь, но в умеренных количествах, столбик термометра в городе покажет +1…+3 градуса, в Подмосковье — -2…+3 градуса. Поднимется юго-западный ветер скоростью 6—11 метров в секунду.