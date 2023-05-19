Москва 19 мая 2023, 11:05 Москвичей и туристов пригласили на экскурсии, мастер-классы и лекции в рамках акции «День без турникетов» Сергунина: участниками акции «День без турникетов» станут около 150 площадок в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителям и гостям столицы покажут изнанку бизнеса во время познавательной акции «День без турникетов» в ближайшие дни. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама Наталью Сергунину.

В преддверии Московской недели предпринимательства для горожан организовали с 22 по 28 мая акцию «День без турникетов». Гостям предлагают посетить экскурсии, мастер-классы, модные показы и лекции в 150 компаниях, фабриках и технопарках.

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«Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке», — отметила Сергунина.

В этом году впервые в акции будут участвовать больше десяти площадок. Речь идет о гастроквартале, креативном пространстве, творческой студии, а также о компании, выпускающей резервуары для воды и насосных станций. Магазины товаров для дома подготовили урок «Как запустить свой бизнес с нуля?». В центре дизайна Artplay посетители смогут узнать, как устроен творческий кластер.

Швейное производство организует экскурсию, во время которой гости узнают о производстве легкой промышленности. В конструкторском бюро расскажут о создании инновационного продукта и основных технологиях быстрого прототипирования. Мероприятия будут полезны для предпринимателей и тех, кто планирует создать свой бизнес.

Ранее москвичам рассказали, что во время акции «Ночь в музее» в Москве пройдет фестиваль «Спорт есть искусство».