Москва 11 июля 2023, 12:36 Москвичей бесплатно обучат катанию на роликах на ВДНХ Бесплатные занятия по катанию на роликах стартуют на ВДНХ в Москве 12 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетителей ВДНХ бесплатно научат кататься на роликах. На мастер-классы приглашают всех желающих от 18 лет со своим снаряжением и защитной амуницией. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Занятия будут проходить с 12 июля на катке в парке «Останкино» каждые среду и воскресенье с 19:00 до 20:00. Желающим посетить тренировки нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. При себе необходимо иметь свои ролики, шлем, налокотники, наколенники, перчатки и защиту для ладоней.

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В пресс-службе мэрии добавили, что в освоении азов этого спорта москвичам помогут профессиональные тренеры.

Кроме того, жителям столицы напомнили, что в разгар сезона проекта «Мой спортивный район» они могут активно проводить время на спортплощадках во дворах и парках: играть в футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис и бадминтон. Также все желающие на крышах районных центров «Место встречи» смогут заняться йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фестиваль «Дружба народов» пройдет с 13 по 16 июля на ВДНХ.