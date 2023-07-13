13 июля 2023, 17:01
Москвичам запретили купаться на пляже «Динамо» и в Головинских прудах
Роспотребнадзор запретил в Москве купание в Головинских прудах и на пляже «Динамо»
Жителям и туристам запретили купаться в зонах отдыха «Головинские пруды» и на пляже «Динамо» в Москве. Временные ограничения ввели из-за плохого качества воды, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Запрет начал действовать с 13 июля до получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям.
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Сейчас москвичи могут купаться в восьми зонах отдыха, в частности, в Путяевском пруду № 1, Серебряном бору — 2 и Серебряном бору — 3, Мещерском, Большом городском пруду, Школьном, Черном озерах и Тропареве.
В пресс-службе ведомства напомнили, что этим летом в городе работают 38 зон отдыха без организованного купания. Москвичей также предупредили, что купаться в неустановленных местах опасно. На протяжении всего сезона специалисты отслеживают соблюдение санитарных норм, забирая пробы воды и песка.
Ранее эколог Андрей Фролов рассказал, безопасны ли столичные водоемы.
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