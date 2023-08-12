Москва 12 августа 2023, 19:51 Москвичам станет проще добираться до МЦД-3 на автобусах семи маршрутов Пассажирам семи городских маршрутов станет удобнее добираться до станций МЦД-3 Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице семь автобусных маршрутов изменят расписание. Благодаря этому пассажирам станет легче добираться до станций МЦД-3, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В преддверии запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) работу семи автобусных маршрутов у четырех станций усовершенствуют. Речь идет об Останкине, Моссельмаше, Грачевской и Косине. С 12 августа изменят маршруты Т58, № 70, 76, 698, 787, 928 и С585.

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Автобусы будут ближе подъезжать к станциям МЦД-3. Сократятся интервалы, а также время в пути и ожидания на остановках. Кроме того, создадут новые пересадки и транспортные связи между районами. Это позволит пассажирам проще добираться до МФЦ и других соцобъектов.

В пресс-службе правительства уточнили, что автобусы № 76 и С585 будут подъезжать ближе к станции Останкино. На маршруте № 76 интервал сократится на 10 минут, а на С585 — на восемь минут. У жителей районов Марфино и Останкинский появится удобная связь с будущим МЦД-3. Помимо этого, изменения разгрузят «ВДНХ» и «Алексеевскую».

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что обкатку поездов на МЦД-3 проведут без пассажиров 15 и 16 августа. Специалисты проведут технические испытания и проверят безопасность.