07 мая 2023, 08:17
Москвичам спрогнозировали потепление до +10 градусов в воскресенье
Гидрометцентр: в Москве ожидается до +10 градусов 7 мая
Синоптики пообещали жителям столицы сухую погоду в воскресенье. Будет до +10 градусов, сообщили в российском Гидрометцентре.
В Москве 7 мая ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В дневное время суток воздух прогреется до +8…+10 градусов. В ночные часы похолодает до –2 градусов.
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В Подмосковье днем столбики термометра покажут отметки +5… +10 градусов. Ночью температура опустится до –5…0 градусов.
Погоду будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 6–11 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
Ранее депутат Госдумы Гусев попросил мэра Сергея Собянина возобновить отопительный сезон на период холодов.
Парламентарий напомнил, что на следующей неделе в столице ожидается понижение температуры, а отопительный сезон уже завершен. Такая ситуация «несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни» жителей города.
Гидрометцентр РФ
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