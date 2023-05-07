Москва 07 мая 2023, 08:17 Москвичам спрогнозировали потепление до +10 градусов в воскресенье Гидрометцентр: в Москве ожидается до +10 градусов 7 мая

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Синоптики пообещали жителям столицы сухую погоду в воскресенье. Будет до +10 градусов, сообщили в российском Гидрометцентре.

В Москве 7 мая ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В дневное время суток воздух прогреется до +8…+10 градусов. В ночные часы похолодает до –2 градусов.

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В Подмосковье днем столбики термометра покажут отметки +5… +10 градусов. Ночью температура опустится до –5…0 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный ветер, скорость которого достигнет 6–11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Ранее депутат Госдумы Гусев попросил мэра Сергея Собянина возобновить отопительный сезон на период холодов.

Парламентарий напомнил, что на следующей неделе в столице ожидается понижение температуры, а отопительный сезон уже завершен. Такая ситуация «несет серьезную угрозу здоровью и даже жизни» жителей города.