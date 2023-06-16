Москва 16 июня 2023, 20:05 Москвичам разрешили купаться на десяти городских пляжах Роспотребнадзор разрешил купание на 10 пляжах в Москве РИА «Новости»

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Жителям и гостям Москвы в региональном управлении Роспотребнадзора перечислили водоемы, в которых разрешено купаться. В них освежиться можно безопасно.

Всего специалисты одобрили десять пляжей в Москве, где можно наслаждаться водными процедурами в жаркие дни. В эксплуатацию приняли такие зоны отдыха, как Путяевский пруд № 1, «Динамо». Также горожане смогут искупаться в Головинских прудах, Серебряном бору — 2, Серебряном бору — 3 и Тропарево. Для купания доступны Мещерское, Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро.

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В ведомстве уточнили, что зону отдыха на Белом озере закрыли на реконструкцию. Зоны отдыха Левобережье и Большой Садовый пруд открыли, но купаться в водоемах запрещено из-за плохой воды, предупредили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в Москве есть много территорий с действующими зонами отдыха без организованного купания. Жители могут выбрать их для отдыха.

Ранее жителям назвали топ-12 мест для купания в столице.