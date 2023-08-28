Москва 28 августа 2023, 12:47 Москвичам расскажут о последних разработках в области реставрации Заммэра Москвы Сергунина: выставку «ПРОреставрацию» проведут 30 ноября в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице с 30 ноября по 3 декабря пройдет вторая выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». В ней примут участие около 30 поставщиков. Они расскажут гостям о последних разработках, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Отечественные производители представят больше 100 решений и технологий для сохранения памятников архитектуры», — сказала она.

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В этом году было принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое. Участники под руководством опытных наставников отреставрируют чугунные плиты, произведения из натурального камня и многое другое. Также для студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла, Набережных Челнов и других городов проведут соревнование.

Для участия необходима предварительная регистрация. Выставка пройдет по адресу: Пятницкая улица, дом № 71.

Ранее москвичей пригласили на выставку о культурах питания в Биологический музей.