28 августа 2023, 12:47
Москвичам расскажут о последних разработках в области реставрации
Заммэра Москвы Сергунина: выставку «ПРОреставрацию» проведут 30 ноября в столице
В столице с 30 ноября по 3 декабря пройдет вторая выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». В ней примут участие около 30 поставщиков. Они расскажут гостям о последних разработках, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Отечественные производители представят больше 100 решений и технологий для сохранения памятников архитектуры», — сказала она.
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В этом году было принято решение увеличить площадь экспозиции вдвое. Участники под руководством опытных наставников отреставрируют чугунные плиты, произведения из натурального камня и многое другое. Также для студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла, Набережных Челнов и других городов проведут соревнование.
Для участия необходима предварительная регистрация. Выставка пройдет по адресу: Пятницкая улица, дом № 71.
Ранее москвичей пригласили на выставку о культурах питания в Биологический музей.
Реставрация
Москва 2023
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