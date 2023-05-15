Москва 15 мая 2023, 08:32 Москвичам расскажут, как начать инвестировать Жителей столицы научат инвестиционной грамотности на сайте «Открытый бюджет города Москвы» freepik.com

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Горожане узнают все о ценных бумагах и получении дохода. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елену Зяббарову.

Сайт «Открытый бюджет города Москвы» предлагает посетителям ознакомиться с инвестиционными материалами, рассказывающими о получении прибыли, а также о сохранении и приумножении дохода.

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Москвичи смогут узнать важные нюансы при покупке и продаже облигаций и о работе фондового рынка.

«Принято решение создать отдельную рубрику на портале „Открытый бюджет города Москвы“. Первый блок материалов посвящен детальному разбору облигаций. В конце мая Москва выпустит специальные зеленые облигации для населения», — отметила Зяббарова.

Речь идет о надежных ценных бумагах с гарантированным доходом и устойчивым к рыночным колебаниям.

В конце этого месяца на сайте опубликуют информацию с практическими примерами, благодаря которым пользователи смогут сами научиться взаимодействовать с облигациями.

Информационный ресурс «Открытый бюджет города Москвы» создан для того, чтобы жители столицы могли получать надежные и проверенные сведения по финансовой грамотности.

Материалы для сайта готовят при участии ведущих экспертов и партнеров департамента финансов Москвы.

В Telegram-канале «Открытый бюджет Москвы» размещают актуальные новости по теме и оперативную информацию о финансах столицы. Кроме того, в канале анонсируют мероприятия по финансовой грамотности.