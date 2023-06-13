Москва 13 июня 2023, 15:53 Москвичам рассказали, в какие дни на этой неделе ждать самой жаркой погоды Синоптик Шувалов: 15 и 16 июня будут самыми жаркими днями

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Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что самыми жаркими днями на этой неделе станут 15 и 16 июня. Столбики термометров будут показывать +28, +29 градусов.

Что же касается выходных, то температура воздуха немного снизится.

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«Также это не будут самые теплые дни лета, москвичи могут ожидать и более высокой температуры. В выходные и начале следующей неделе жара уже отступит, но немного», — добавил специалист.

Шувалов порекомендовал москвичам вести себя в жару в лесной местности максимально осторожно, чтобы не спровоцировать возникновение пожаров.