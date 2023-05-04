Москва 04 мая 2023, 18:14 Москвичам рассказали, с чем связано резкое похолодание Роман Вильфанд: похолодание ожидается из-за прихода холодных воздушных масс с севера

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Резкое похолодание в Москве связано с приходом холодных воздушных масс с севера. Об этом Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В столичный регион придут воздушные массы севера, из-за генетически холодного воздуха погода в центре европейской России переменится», — сообщил метеоролог.

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В четверг, 4 мая, в столице столбики термометра покажут до 4 градусов, а 6–7 мая — до 7 градусов. В ночное время суток возможны заморозки до -5 градусов.

В эти дни в столице прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ближе к 9 мая в Москву придет антициклон. Существенных осадков не ожидается, резюмировал Вильфанд.