Москва 28 января 2024, 19:05 Москвичам рассказали, почему столица вошла в топ-5 освещенных городов мира Собянин: в Москве по вечерам продолжат зажигать свыше миллиона светильников Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Москва заслуженно находится в пятерке самых освещенных городов мира. В вечернее время улицы мегаполиса подсвечивают более миллиона светильников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это свыше 790 тысяч ламп наружного освещения и 320 тысяч — архитектурно-художественной подсветки», — уточнил он.

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По словам мэра, их исправность и работу контролируют специалисты единого Центра управления сетями. В зимний сезон они подключают новогоднюю иллюминацию. В этом году праздничное настроение создавали с помощью пяти тысяч объемно-декоративных конструкций.

За освещением следят 26 дежурных специалистов центра. В будущем диспетчеры перейдут на автоматизированную систему интеллектуального управления наружной подсветки. Проект уже начали разрабатывать. Благодаря системе можно будет контролировать каждый фонарь, регулировать яркость от 0% до 100%, а также управлять светильниками.

В Москве восемь лет назад запустили программу «Чистое небо» для комплексного благоустройства улиц и других общественных пространств. Это позволило в прошлом году переместить под землю 70 километров воздушных ЛЭП.