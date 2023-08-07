Москва 07 августа 2023, 16:22 Москвичам рассказали об усиленной работе горслужб в жару Заммэра Москвы Бирюков: городские службы продолжат работать в усиленном режиме из-за жары Сайт мэра и правительства Москвы

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Коммунальщики трудятся в усиленном режиме из-за зноя. В столице в ближайшее время днем будет более +30 градусов, поэтому городские службы продолжат работать в заданном темпе, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать +30 градусов и может достигать отметки +35 градусов, что выше климатической нормы августа», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что из-за знойной погоды городские службы будут принимать дополнительные меры, чтобы поддержать в нормальном состоянии дорожное покрытие, цветники и растения. Он добавил, что специалисты держат на особом контроле бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Сейчас они работают в штатном режиме, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет.

Кроме того, пожарные круглые сутки следят за ситуацией в парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территориях. Рядом с зелеными зонами дежурят больше 80 расчетов поливомоечной техники. Также коммунальщики циклично поливают автодороги для охлаждения поверхности дорожного полотна и снижения возможности его деформации.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что аномальная жара покинет Москву в ближайшие дни. Завтра будет наблюдаться первый день понижения температуры.