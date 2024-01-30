Москва 30 января 2024, 13:16 Москвичам рассказали об обновлении водопроводных и канализационных сетей Более 70 км водопроводных и канализационных сетей обновили в Москве за год Freepik

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Свыше 70 километров водопроводных и канализационных сетей реконструировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В прошлом году реконструировали около 40 километров сетей водоснабжения и более 30 километров — водоотведения», — уточнил он.

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По словам заммэра, на сегодня Москва является лидером среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Планомерные работы во всех округах столицы позволили обеспечить безопасность и надежность эксплуатации сетей. При их проведении использовали современное оборудование и технологии, что позволило не отключать дома от водоснабжения.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что с 2011 года в Москве реконструировали около 1,3 тысячи километров водопроводных и 600 километров канализационных сетей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице отреставрируют водоемную башню XIX века.