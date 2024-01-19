Москва 19 января 2024, 14:11 Москвичам рассказали об объемах строительства жилья по реновации Бочкарев: в Москве проектируется и строится свыше 8 млн кв. м жилья по реновации Freepik

Читать 360tv в

Проектирование и строительство домов активно ведется во всех округах Москвы. Их общий объем составляет около восьми миллионов квадратных метров, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«С начала программы в столице построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, ведется строительство 219 объектов площадью более 4,1 миллиона квадратных метров», — уточнил он.

Реклама

Кроме того, еще 199 новых зданий площадью свыше 3,9 миллиона квадратных метра находятся в проектировании. Таким образом, в будущем около 300 тысяч москвичей получат современные квартиры в новостройках.

Ранее в 35 районах Москвы сократили сроки переселения по программе реновации для жителей почти 100 домов.