19 января 2024, 14:11
Москвичам рассказали об объемах строительства жилья по реновации
Бочкарев: в Москве проектируется и строится свыше 8 млн кв. м жилья по реновации
Проектирование и строительство домов активно ведется во всех округах Москвы. Их общий объем составляет около восьми миллионов квадратных метров, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.
«С начала программы в столице построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, ведется строительство 219 объектов площадью более 4,1 миллиона квадратных метров», — уточнил он.
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Кроме того, еще 199 новых зданий площадью свыше 3,9 миллиона квадратных метра находятся в проектировании. Таким образом, в будущем около 300 тысяч москвичей получат современные квартиры в новостройках.
Ранее в 35 районах Москвы сократили сроки переселения по программе реновации для жителей почти 100 домов.
Строительство
Реновация в Москве
Андрей Бочкарев
Москва
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