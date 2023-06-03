03 июня 2023, 15:38
Москвичам рассказали об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве
Мэр Собянин: Москва применяет цифровые технологии «умного мегаполиса» во многих сферах
Цифровые проекты «умного мегаполиса» в столице задействованы во многих сферах, особенно в ЖКХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Благодаря умным разработкам столичные коммунальщики быстро получают сведения с разных устройств, анализируют их и оперативно устраняют поломки.
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«Сегодня в столице — больше 30 цифровых проектов в сфере ЖКХ и энергетики. С ними город становится более комфортным для москвичей», — отметил мэр.
За восемь лет «умные» счетчики появились более чем в 30 тысячах жилых домах и соцобъектах. Информация с них передается в автоматическом режиме. Работе уличного освещения помогают датчики, размещенные на опорах. С них данные направляются в управляющую систему, и специалисты дистанционно регулируют яркость, напряжение, а также видят неполадки.
Более 55 автоматических станций следят за качеством воздуха. Москвичи могут получить данные на сайте Мосэкомониторинга. Практически во всей столичной коммунальной технике установлена система ГЛОНАСС с датчиками, фиксирующими перемещение и уровень топлива. Благодаря трехмерному лазерному сканированию кузова на снегосплавных пунктах точно определяется объем привезенного снега.
Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям в Москве.
ЖКХ
Искусственный интеллект
Сергей Собянин
Технологии
Москва 2023
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