Москва 03 июня 2023, 15:38 Москвичам рассказали об использовании цифровых технологий в коммунальном хозяйстве Мэр Собянин: Москва применяет цифровые технологии «умного мегаполиса» во многих сферах Сайт мэра и правительства Москвы

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Цифровые проекты «умного мегаполиса» в столице задействованы во многих сферах, особенно в ЖКХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря умным разработкам столичные коммунальщики быстро получают сведения с разных устройств, анализируют их и оперативно устраняют поломки.

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«Сегодня в столице — больше 30 цифровых проектов в сфере ЖКХ и энергетики. С ними город становится более комфортным для москвичей», — отметил мэр.

За восемь лет «умные» счетчики появились более чем в 30 тысячах жилых домах и соцобъектах. Информация с них передается в автоматическом режиме. Работе уличного освещения помогают датчики, размещенные на опорах. С них данные направляются в управляющую систему, и специалисты дистанционно регулируют яркость, напряжение, а также видят неполадки.

Более 55 автоматических станций следят за качеством воздуха. Москвичи могут получить данные на сайте Мосэкомониторинга. Практически во всей столичной коммунальной технике установлена система ГЛОНАСС с датчиками, фиксирующими перемещение и уровень топлива. Благодаря трехмерному лазерному сканированию кузова на снегосплавных пунктах точно определяется объем привезенного снега.

Собянин подвел итоги первого конкурса по ассистивным технологиям в Москве.