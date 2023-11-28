Москва 28 ноября 2023, 14:57 Москвичам рассказали о живописных маршрутах на общественном транспорте «Russpass-журнал» представил подборку живописных маршрутов по Москве Пресс-служба Дептранса Москвы

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Москвичам и туристам предложили посмотреть достопримечательности мегаполиса во время поездки в общественном транспорте. «Russpass-журнал» подобрал живописные маршруты, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о трех популярных транспортных маршрутах: трамвае № 39, автобусах М1 и М3. В описании каждого маршрута читатель найдет подробную историю о старинных зданиях, памятниках и связанных с ними известных деятелях.

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Во время трамвайной прогулки от станции метро «Чистые пруды» до «Университета» пассажиры смогут увидеть места, которые запечатлели режиссеры советских фильмов. Среди них — Кремль, сталинская высотка на Котельнической набережной и Донской монастырь.

Автобус М1 отправляется с Ленинского проспекта. На этом маршруте горожане встретят Дом на набережной и бывший гастроном «Елисеевский», Петровский путевой дворец и реконструированную ГЭС-2. Пассажиры проедут по всей Тверской улице, на которой расположено множество различных достопримечательностей.

Поездка на автобусе М3 запомнится пейзажами Красной Пресни, Большой Никитской и Моховой улицы. Также пассажиры смогут увидеть пушкинские места — церковь, в которой проходило венчание поэта с Натальей Гончаровой, и собор, где его крестили.

Ранее, компания «Роснефть», Мостуризм и регионы Центрального федерального округа объединились, чтобы сделать автомобильные путешествия по России еще интереснее. Результатом коллаборации стали новые маршруты и увеличение туристического потока.