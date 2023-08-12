Москва 12 августа 2023, 15:53 Москвичам рассказали о запасе прочности высоток на фоне атак БПЛА Главный архитектор Москвы сообщил о прочности небоскребов на фоне атак БПЛА Фото: freepik.com

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Высотные здания в столице достаточно прочные, чтобы выдержать не только удары беспилотника, но и среднемагистральный самолет, если он врежется в дом. Небоскребы останутся целы, заверил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в беседе с RTVI.

Он уточнил, что требования к российским и советским стандартам строительства небоскребов очень жесткие. Кузнецов добавил, что в Московском архитектурном институте рассказывали о временах возведения сталинских высоток с десятикратным запасом прочности.

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«У них стальной каркас, в отличие от большинства современных московских высотных зданий, где бетонный каркас — привезенная из Америки технология, которая менее надежная и стабильная с точки зрения неустойчивости», — отметил он.

Кроме того, Кузнецов считает заявления о неудачном месте строительства «Москва-Сити» из-за того, что раньше там были каменоломни и под небоскребами до сих пор залегают известняки, ошибочными.

Ранее появилось видео падения украинского БПЛА в районе бизнес-центра «Москва-Сити» 30 июля. Российские системы ПВО сбили один дрон, два других беспилотника подавили средствами РЭБ.