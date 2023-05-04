04 мая 2023, 14:39
Москвичам рассказали о возрождении трамвайного транспорта
Мэр Собянин назвал возрождение трамвая одним из приоритетов транспортной программы Москвы
Возрождение трамвая в столице стало одной из главных задач транспортной программы города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Власти преобразили трамвайный транспорт в Москве: в частности, обновили парк и обустроили комфортные остановки.
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Через год столичному трамваю исполнится 125 лет, он уже стал достопримечательностью. Каждый день на этом виде транспора ездят примерно 600 тысяч пассажиров.
В городском парке находится больше 600 вагонов. Из них 464 — современные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва».
«За последние шесть лет мы закупили более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства. В ближайшие пару лет закупим еще 150 односекционных вагонов и таким образом полностью завершим обновление парка», — отметил Собянин.
Сергей Собянин
Москва 2023
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