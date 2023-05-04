Москва 04 мая 2023, 14:39 Москвичам рассказали о возрождении трамвайного транспорта Мэр Собянин назвал возрождение трамвая одним из приоритетов транспортной программы Москвы РИА «Новости»

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Возрождение трамвая в столице стало одной из главных задач транспортной программы города. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Власти преобразили трамвайный транспорт в Москве: в частности, обновили парк и обустроили комфортные остановки.

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Через год столичному трамваю исполнится 125 лет, он уже стал достопримечательностью. Каждый день на этом виде транспора ездят примерно 600 тысяч пассажиров.

В городском парке находится больше 600 вагонов. Из них 464 — современные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва».

«За последние шесть лет мы закупили более 500 трехсекционных и односекционных трамваев российского производства. В ближайшие пару лет закупим еще 150 односекционных вагонов и таким образом полностью завершим обновление парка», — отметил Собянин.