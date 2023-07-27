Москва 27 июля 2023, 08:48 Москвичам рассказали о возрождении популяции редких видов животных и птиц в парках города Собянин рассказал о редких животных на особо охраняемых природных территориях Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В столице на особо охраняемых природных территориях обитает около трех тысяч видов редких животных. В парке «Лосиный Остров» планируют сохранить благоприятную среду для всех особей и создать комфортные условия для посетителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Специалисты приступили к разработке проекта реабилитации нацпарка «Лосиный Остров» на северо-востоке столицы. Московская часть природной зоны перейдет в управление города по закону, подписанному президентом РФ Путиным.

Реклама

По словам Собянина, территорию очистят от мусора, обустроят заповедные зоны, а также выделят наиболее популярные для посещения места.

Сегодня на природных территориях столицы обитает примерно три тысячи видов охраняемых животных, в том числе 573 занесены в Красную книгу Москвы. К примеру, в этом году в парке «Москворецкий» заметили черного коршуна, зеленого дятла и клинтуха — этих птиц не было в городе много лет. Также обнаружили краснокнижного голубя, а в парках «Измайлово», «Косинский», «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», а также в заказнике «Теплый Стан» можно встретить зайца-русака. В парке «Битцевский лес» обитают горностай, пестрый средний дятел и птица гоголь. В заказнике «Южное Бутово» и парке «Битцевский лес» поселилась лесная куница.

Глава города добавил, что после реабилитации «Лосиный остров» станет местом, в котором дикая природа гармонично будет соседствовать с мегаполисом.

Ранее около 300 соловьев насчитали на московских природных территориях. В этом году их оказалось примерно три сотни особей — почти вдвое больше, чем в 2022-м.