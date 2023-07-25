25 июля 2023, 19:38
Москвичам рассказали о важности роста кадрового потенциала в здравоохранении
Святенко заявила о необходимости роста кадрового потенциала в здравоохранении Москвы
Для развития соцсферы нужны постоянное обучение и рост кадрового потенциала в здравоохранении. От качественной работы врачей зависит социальное самочувствие жителей мегаполиса, рассказала агентству городских новостей «Москва» сенатор Инна Святенко.
По ее словам, новая образовательная программа для обучения врачей общей практики современным методам диагностики и лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью крайне важна, так как сердечные заболевания очень опасны, если помощь вовремя не окажут.
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Медики должны уметь применять современные диагностические методы, знать технологии, которые есть в столице для оперативного определения эффективного алгоритма лечения, добавила Святенко.
«Здравоохранение в Москве развивается, внедряются новые методики, новое оборудование, и кадровый центр департамента здравоохранения Москвы помогает создать систему, где все медики города имеют доступ к непрерывному повышению квалификации», — подчеркнула сенатор.
Ранее расширитель для носа создали и запатентовали специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского. Это изобретение московских врачей вошло в десятку рейтинга Роспатента.
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