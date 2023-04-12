Москва 12 апреля 2023, 13:55 Москвичам рассказали о ценах на яйца и куличи перед Пасхой В Москве в преддверии Пасхи яйца и куличи стали стоить дешевле, чем в 2022 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Москве цены на яйца перед Пасхой снизились на 10% по сравнению с прошлым годом. Подешевели и другие продукты. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе департамента торговли и услуг столицы.

По традиции в предпасхальную неделю растет спрос как на ингредиенты для приготовления куличей, так и на готовые продукты. Крупные торговые сети готовы к повышению продаж, отметили в департаменте.

Реклама

По его данным, в торговой сети «О'кей» некоторые виды куличей подешевели на 7% по сравнению с прошлым годом, а в сети «ВкусВилл» снижение цен на них составило от 4 до 8%

Мониторинг, который проводят управы районов, показал, что цены на основные ингредиенты для куличей упали в среднем на 5–10%. Отдельные позиции, к примеру мука, подешевели на 15%, а сахар — на 27,3%.

По состоянию на 10 апреля стоимость яиц понизилась по сравнению с прошлым годом на 9,5%. Повышенный спрос не стал причиной роста цен на эти товары в федеральных торговых сетях, добавили в столичном департаменте.