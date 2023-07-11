Москва 11 июля 2023, 09:47 Москвичам рассказали о строительстве новых тематических маршрутов в парке «Яуза» Несколько маршрутов для любителей активного отдыха проложат в парке «Яуза» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На севере столицы в парке «Яуза» появятся маршруты для бега и велосипедистов. Кроме того, там планируют оборудовать экологическую тропу на сваях. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас специалисты приводят в порядок две территории, которые должны соединить благоустроенные участки, — вдоль Олонецкого проезда и улицы Сухонской. По словам главы департамента капремонта Москвы Сергея Мельникова, до этого покрытие на данных площадках меняли местами, из-за чего тропы имеют разную степень изношенности.

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После реконструкции горожане смогут пользоваться велосипедным, беговым, экологическим и рекреационным маршрутами, которые обустроят в едином стиле. Например, появится экотропа на сваях. Благодаря деревянному настилу сократится повреждение почвы и растений.

Мельников добавил, что эколого-просветительский маршрут станет уникальным, так как дорожку проложат через самые труднодоступные места и заболоченные участки. Посетители парка смогут увидеть первозданную природу.

Ранее мэр Москвы Собянин рассказал о больших экологических проектах на юго-востоке столицы.