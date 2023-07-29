Москва 29 июля 2023, 10:26 Москвичам рассказали о развитии трех районов на северо-востоке города Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице активно развивают районы Бутырский, Марфино и Марьина Роща. Там открывают детские сады школы и поликлиники, запускают общественный транспорт и переселяют жителей в новые дома по реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы проложили северный радиус Люблинско-Дмитровской линии метро. Стройка велась в тяжелых геологических условиях, на большой глубине. В результате местные жители получили комфортный доступ к самому скоростному виду городского транспорта. Среди станций салатовой ветки — „Бутырская“, „Фонвизинская“, „Петровско-Разумовская“, „Окружная“», — отметил он.

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Глава города уточнил, что благодаря открытию БКЛ у пассажиров появилось больше новых вариантов для поездок по городу. В скором времени запустят МЦД-3 и МЦД-4 и в перспективе — высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Санкт-Петербург.

Кроме того, специалисты приступили к строительству надземного перехода через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Еще один подземный переход через железнодорожные пути и Дмитровское шоссе возведут в этом году рядом с домом № 29.

Мэр добавил, что в районах появились семь новых маршрутов наземного транспорта, 42 остановки, а также за 10 лет обустроили 30 велопарковок и 23 станции велопроката.

Ранее Собянин рассказал о планах по благоустройству парков Москвы. В частности, обновят «Лужники», Воробьевы горы и Парк Горького.