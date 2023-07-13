Москва 13 июля 2023, 20:01 Москвичам рассказали о развитии квантовых технологий в столице Мэр Собянин рассказал о развитии в Москве квантовых технологий Сайт мэра и правительства Москвы

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В четверг состоялось пленарное заседание Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин. О мероприятии сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Создаем в Москве квантовый кластер — новый центр профильных исследований и разработок на базе инфраструктуры инновационного центра „Сколково“», — отметил он.

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Глава города уточнил, что квантовые технологии применяют в таких отраслях, как автомобильная, фармацевтическая, медицинская. Также их используют в авиа- и ракетостроении, микроэлектронике, сельском хозяйстве и информационных технологиях.

Собянин добавил, что в кластере разместят лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов. Проект обойдется инвесторам примерно в 6,5 миллиарда рублей. К концу следующего года планируют закончить все работы. По его словам, кластер — ключевой пункт в соглашении о совместной работе, которое город подписал с «Росатомом» и Российским квантовым центром на Форуме будущих технологий.

За прошлые годы в Москве удалось запустить несколько научно-технологических акселераторов и успешно реализовать множество пилотных проектов в этой области. В мегаполисе находятся основные профильные научные центры и предприятия. Благодаря этому Москва стала крупнейшим центром разработки и внедрения квантовых технологий в стране, заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал Мишустину о московских разработках на выставке «Иннопром».