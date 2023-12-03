Москва 03 декабря 2023, 17:12 Москвичам рассказали о работе службы ранней помощи Московскую службу ранней помощи создали для работы с семьями с особенными детьми Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в 2021 году запустили службу ранней помощи для работы с семьями, которые воспитывают особенных детей. Проводят занятия с логопедом, дефектологом и психологом, физическим терапевтом, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Родителям предложили обращаться в службу с первых дней жизни ребенка, так как ранняя реабилитация крайне важна для успешного развития особенных детей.

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По словам руководителя проекта Татьяны Бенграф, к услугам службы прибегают, когда диагноз ребенку поставлен с рождения. Зачастую — дети с синдромами и родившиеся раньше срока. Также в службу ранней помощи приходят с подросшими детьми, у которых позже врачи или родители заметили нарушения в развитии.

Специалисты службы сегодня сопровождают больше тысячи детей до трех лет. Примерно 60% подопечных имеют ментальные нарушения или признаки аутистического расстройства. У остальных детей выявлены двигательные и смешанные нарушения.

Основной целью службы является помощь в социализации ребенка, чтобы у него появилась возможность пойти в детский сад. Почти 40% выпускников с этой задачей справились. В 16% случаев дети по развитию достигают уровня сверстников еще до завершения программы.

Свыше 500 жителей столицы смогли трудоустроится благодаря участию в чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году. Результаты вдвое превысили показатели прошлого года.