Москва 30 декабря 2023, 18:53 Москвичам рассказали о работе службы психологической помощи в праздники Служба психологической помощи в Москве будет работать круглосуточно в праздники Freepik

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В течение всех новогодних праздников московская служба психологической помощи будет работать в круглосуточном режиме. Получить поддержку смогут все желающие в любое время по номеру 051 или с мобильного устройства по телефону +7 495 051, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

За помощью предлагается обращаться всем горожанам вне зависимости от пола и возраста в самых разных ситуациях. Например, если подавленное настроение, гложит тоска и одолевают тревожные мысли. Причиной для звонка может стать чувство одиночества в праздники и беспокойство из-за внезапно возникших негативных обстоятельств.

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Профессиональные психологи проконсультируют и успокоят абонента. Продолжительность беседы со специалистом по телефону составляет в среднем 50 минут. За это время обычно удается разобрать проблему и найти способ ее пережить.

Сайт московской службы психологической помощи населению запустил онлайн-чат для тех, кому неудобно обращаться к специалистам по телефону.

Москвичам также рассказали о графике работы соцучреждений на новогодних каникулах. Поликлиники, ветклиники, соцзащита и МФЦ перейдут на особый график приема.