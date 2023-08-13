Москва 13 августа 2023, 12:36 Москвичам рассказали о работе системы адаптивного освещения электросудов Более 30 светодиодных ламп установили в салоне каждого электросудна в Москве Фото: Пресс-служба дептранса Москвы

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В столице оснастили каждое судно 32 светодиодными светильниками, источающими равномерный свет. Это позволяет экономить на электричестве и обеспечивать комфорт пассажиров, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Адаптивная система позволяет регулировать его яркость и цветовую температуру в зависимости от времени суток. Светодиодные лампы установлены в том числе на столах в салоне. Все это создает уютную атмосферу и положительно сказывается на настроении пассажиров», — уточнил он.

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Ликсутов добавил, что корпуса судов оформили более чем двумя десятками светодиодных лент, длина которых составила пять метров. Благодаря им электросуда более заметны в городе.

Заммэра напомнил, что впервые круглогодичный маршрут речного электротранспорта запустили в Москве 20 июня этого года. В перспективе маршрут поэтапно будут продлевать по мере готовности инфраструктуры.

Ранее московский речной транспорт пополнился еще одним электросудном. Оно начало курсировать на маршруте «Киевский — Сердце столицы».