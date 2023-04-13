Москва 13 апреля 2023, 15:41 Москвичам рассказали о прогрессе в строительстве нового путепровода на пересечении ж/д путей МЦД-3 Путепровод на пересечении путей МЦД-3 и станции Москва-Пассажирская-Казанская готов на 1/3 РИА «Новости»

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Путепровод на пересечении путей МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и станции Москва-Пассажирская-Казанская готов на треть, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его строительство позволит быстрее открыть движение по диаметру.

«В рамках реализации четвертого этапа создания МЦД-3 „Ленинградско-Казанский“ предусмотрено строительство железнодорожного путепровода тоннельного типа длиной 177,8 метра с переустройством железнодорожной инфраструктуры станции Москва-Пассажирская-Казанская. Сейчас готовность объекта составляет около 30%», — пояснил он.

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Новый путепровод не только позволит быстрее запустить движение по МЦД-3, но и увеличит пропускную способность станции. Кроме того, он даст поездам возможность проходить по диаметральному маршруту с интервалом пять-шесть минут в часы пик. Также путепровод снизит уровень шума, который слышат жители ближайших домов.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас рабочие строят железобетонные стены и перекрытия тоннеля, а также занимаются переустройством верхнего строения пути. Планируется, что во втором квартале этого года главные пути начнут поэтапно переключать на постоянное положение.