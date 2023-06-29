Москва 29 июня 2023, 11:43 Москвичам рассказали о мероприятиях в парках ко Дню молодежи Заммэра Москвы Сергунина: около 50 мероприятий подготовили в парках в честь Дня молодежи Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей столицы в парках ждут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Подготовили насыщенную программу, в которой есть концерты и творческие мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

В парке «Дубки» 30 июня с 16:00 до 19:00 гости смогут освоить современные танцы, капоэйру и йогу. В парке Дружбы 1 июля с 15:00 до 17:00 молодым людям предложат попробовать себя в роли музыкантов. Посетители смогут поиграть на ударных и клавишных инструментах или на электро- и бас-гитаре, а также создать группу и записать трек.

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В парке «Северное Тушино» 1 июля в 14:00 состоится тренировка. Участникам покажут упражнения на укрепление мышц голеностопа и спины, а также проверят их на ловкость и координацию. Здесь же 2 июля в 18:00 пройдет открытое танцевальное занятие по сальсе и бачате.

В саду имени Баумана в первые выходные июля с 18:00 до 20:00 преподадут уроки выступления перед публикой, а также расскажут о создании ярких образов на сцене.

Также 1 и 2 июля с 12:00 до 22:00 в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего».

Парк поселка Шишкин Лес 2 июля в 15:30 приглашает на фестиваль «ТиНАО. Притяжение». Посетителей ждут викторины, аттракционы, выступления артистов и флешмобы.

Ранее москвичей пригласили на гастрономический фестиваль «Вкусы России».