Москва 22 августа 2023, 15:17 Москвичам рассказали о программе в день открытых дверей в библиотеках и культурных центрах Свыше 250 культурных площадок Москвы проведут день открытых дверей 26 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В последнюю летнюю субботу, 26 августа, в столице пройдет акция «Единый день открытых дверей» в культурных центрах и библиотеках. В мероприятии будут участвовать больше 250 учреждений, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Впервые день открытых дверей прошел в культурных центрах Москвы в 2017 году. Спустя четыре года к ним присоединились библиотеки», — напомнила она.

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Гости смогут принять участие в творческих мастер-классах, а также посетить концерты и экскурсии. В частности, в библиотеке-читальне имени Тургенева 26 августа состоится часовая экскурсия «Тургеневка: навстречу 140-летнему юбилею». В Доме Гоголя посетителей ждет литературное путешествие по Москве. Маршрут начнется в сквере у здания музея.

Территориальная клубная система «Орехово» подготовила открытое занятие по лепке цветочного панно из глины. В библиотеке № 131 юные москвичи смогут научиться играть на гитаре, а Центральная библиотека № 15 имени Ключевского представит мастер-класс по 3D-моделированию.

Ранее москвичам сообщили, что выставку предметов XVII–XIX веков откроют в Центре Гиляровского. Экспозиция будет состоять из изразцов, книг, открыток, шкатулок и чернильниц.