10 августа 2023, 11:49
Москвичам рассказали о программе урбанфорума в выходные
Насыщенную программу подготовили для посетителей МУФ в Гостином Дворе на выходных
Для посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе в эти выходные подготовили обширную культурно-познавательную программу. Об этом сообщила столичная мэрия.
В субботу в 16:00 состоится творческая встреча с народным артистом России Стасом Михайловым.
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В воскресенье в 16:00 можно будет посетить лекцию «Культурный ЗОЖ» со стендап-комиком Андреем Бебуришвили, на которой обсудят здоровые привычки в различных культурах и эпохах. Также несколько лекций о здоровье, арт-терапии, работе мозга и многом другом проведет департамент здравоохранения Москвы.
Детей на МУФ также ждет большое количество развлечений. Маленьким поклонникам популярных мультфильмов покажут интерактивные шоу «Тролли: в поисках приключений», «История игрушек», «Русалочка» и «Волшебный бал в Хогвартсе».
Кроме того, в субботу в 13:00 в большом зале «Москва» пройдет показ спектакля «Мэри Поппинс» от театра «Булгаковский дом». В воскресенье в 13:00 дети увидят представление Театра Терезы Дуровой «Букашки. Фантазия!»
Вход на все мероприятия будет свободным.
Ранее жителям столицы рассказали о культурной программе на Московском урбанфоруме в «Зарядье».
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