Москва 01 июня 2023, 12:02 Москвичам рассказали о программе нового сезона проекта «Уличный артист в парках» Власти анонсировали мероприятия нового сезона проекта «Уличный артист в парках» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Жителей и гостей столицы все лето ждут выступления более 160 артистов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице начали выступать победители проекта «Уличный артист в парках». Горожане смогут оценить творчество музыкантов, танцоров, актеров, художников и других деятелей искусства. В течение всего летнего сезона на городских площадках будут выступать больше 160 исполнителей, в том числе группа «Обними кита», певицы Лиза Матрешка, Катя Рикеда.

Реклама

Горожанам представят авторские творческие номера — игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, чтение стихов классиков в сопровождении инструментальных композиций, брейк-данс под диджей-сет.

«Проект „Уличный артист в парках“ создан для разножанровых представителей музыкального, театрального, танцевального, художественного и других направлений искусства. Только в прошлом году в рамках пилотного сезона проекта прошло более 600 выступлений», — рассказала замруководителя столичного департамента культуры Ака Марзаева.

Благодаря проекту культурный потенциал столицы растет, поскольку исполнители тестируют новые площадки и расширяют свою аудиторию. Во втором сезоне из 654 кандидатов выбрали 209 финалистов, выступивших на заключительном этапе конкурса перед жюри. В этом году впервые свои площадки для выступлений предоставили фуд-молл «Три вокзала. Депо», парк «Ангарские пруды» и Екатерининский парк.

Ранее зеленый театр на ВДНХ открыл новый сезон.