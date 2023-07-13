Москва 13 июля 2023, 10:40 Москвичам рассказали о программе мероприятий к 130-летию Маяковского Сергунина: в Москве с 15 по 23 июля проведут более 50 мероприятий к 130-летию Маяковского Сайт мэра и правительства Москвы

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Для жителей и гостей столицы парки и музеи подготовили специальную программу к 130-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Детей и взрослых приглашают парки, музеи, культурные центры и библиотеки. Там проведут кинопоказы, литературные чтения, экскурсии, мастер-классы и театральные постановки. Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы

Всего для москвичей подготовили 50 мероприятий, которые пройдут с 15 по 23 июля на 30 городских площадках.

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Начнется программа в саду имени Баумана с лекции «Маяковский. Мода и стиль». Гостям расскажут об этапах изменения имиджа поэта в разные годы.

Основные мероприятий пройдут 19 июля, в день рождения поэта. В Московском многофункциональном культурном центре можно будет увидеть спектакль «Облако в штанах», а в культурном центре «Вдохновение» — короткометражку «Барышня и хулиган».

Первая литературная экскурсия состоится 21 июля от станции метро «Маяковская». Ее маршрут проложен через дом на Красной Пресне, где жил поэт, Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Пушкинскую площадь и другие знаковые места. В театральной гостиной Дома Гоголя посетители смогут увидеть переписку Владимира Маяковского и Лили Брик.

В Измайловском парке 22 июля жители столицы смогут посетить литературный вечер, чтобы обсудить произведения поэта и его биографию. А в парке «Северное Тушино» можно принять участие в мастер-классе по ораторскому мастерству.

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