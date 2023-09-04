Москва 04 сентября 2023, 13:50 Москвичам рассказали о программе ко Дню города на ВДНХ и в музеях Сергунина: ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы подготовили программу ко Дню города Фото: Пресс-служба ВДНХ

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ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы пригласили на программу ко Дню города. Посетители смогут послушать концерты, лекции, а также поучаствовать в викторинах, мастер-классах и спортивных соревнованиях, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Будет организовано множество экскурсий по районам столицы, участники узнают об их истории, достопримечательностях, известных жителях», — уточнила она.

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На ВДНХ 9 и 10 сентября с 12:00 до 20:00 пройдет программа «Москва — город высоких достижений». На площади Промышленности в тематическом пространстве «Территория высоких побед» гости смогут увидеть известных спортсменов, артистов и космонавтов.

Площадка за павильоном № 23 представит «Территорию высокого полета». Посетителей научат запускать воздушного змея, а также там выступят гимнасты. Рядом с фонтаном «Дружба народов» на «Территории юных героев» на огромной классной доске все желающие смогут оставить поздравление и слова благодарности учителям. Там же проведут мастер-классы, на которых научат собирать и расписывать деревянный конструктор, изготавливать калейдоскоп и украшение для сумок.

Ранее москвичей пригласили отметить День города на 26 площадках по всей столице. Центральной праздничной зоной 9 и 10 сентября станут «Лужники».