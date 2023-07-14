Москва 14 июля 2023, 16:31 Москвичам рассказали о программе фестиваля «Вкусы России» в выходные На площадках фестиваля «Вкусы России» в Москве 15 и 16 июля пройдут концерты и спектакли Сайт мэра и правительства Москвы

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В предстоящие выходные жителей столицы и туристов ждет насыщенная программа фестиваля «Вкусы России». Мастера покажут гостям, как лепить из глины и готовить новгородский салат, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в субботу в Зеленограде состоится музыкальное выступление фолк-групп. А в воскресенье гостей ждет концертная программа храма Архистратига Божия Михаила, а после можно будет посмотреть кукольный спектакль «Волк и семеро козлят».

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На Митинской улице 15 июля покажут спектакль «Тили-тили-тесто», а 16 июля — постановку «Волшебная яблонька».

На Сухонской улице в субботу состоится концерт московского этно-фьюжен-коллектива «Дара Яра», а также можно будет послушать авторские песни. В воскресенье там выступит коллектив Скаzki.

В проезде Серебрякова пройдут мастер-классы по работе с тканью. А в сквере у «Некрасовки» в выходные пройдут семейные спектакли.

Также в выходные в гончарной мастерской на улице Перерве пройдут занятия по лепке из глины. А на научной станции МГТУ имени Баумана в субботу и воскресенье продемонстрируют инновационные биотехнологии и расскажут об оптических явлениях.

Ранее жителям столицы рассказали, что в рамках Московского урбанистического форума пройдут бесплатные тренировки Zumba Fitness.