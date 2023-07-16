Москва 16 июля 2023, 14:27 Москвичам рассказали о программе фестиваля на ВДНХ в честь 130-летия поэта Маяковского Фестиваль «Маяковский Fest 2023» в честь 130-летия поэта пройдет на ВДНХ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На ВДНХ с 19 по 23 июля проведут фестиваль, приуроченный к 130-летию поэта Владимира Маяковского. Посетителей ждут спектакли, лекции и литературно-просветительская программа. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие стартует со спектакля «Я сам. Маяковский», который можно увидеть 19 июля в 20:00 в павильоне «Рабочий и колхозница». Павильон «Книги» «Росизо» 20 июля в 19:00 приглашает на лекцию «Маяковский: Голиаф русской поэзии». Кандидат филологических наук расскажет, в чем значение Маяковского, как показать всю сложность и трагичность его фигуры.

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В павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция «Маяковский — Родченко. Бунт против канонов». Посетители узнают историю русского авангарда 1920-х годов, историю знакомства Маяковского и Родченко, а также об их совместной работе в рекламе и полиграфии. Актриса Алиса Гребенщикова представит литературно-просветительскую программу «Владимир Маяковский. Записная книжка поэта» 22 июля в 19:00 в павильоне «Рабочий и колхозница». На крыше павильона «Рабочий и колхозница» покажут спектакль-читку «Мистерия-буфф».

Все мероприятия пройдут бесплатно, но по предварительной регистрации.

Ранее заммэра Сергунина сообщила, что в Москве с 15 по 23 июля проведут более 50 мероприятий к 130-летию Маяковского.