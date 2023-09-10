Москва 10 сентября 2023, 17:12 Москвичам рассказали о приближающемся бабьем лете Синоптик Тишковец: в Москву придет бабье лето на следующей неделе Сайт мэра и правительства Москвы

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Предстоящая неделя порадует москвичей теплой погодой. Настоящее бабье лето придет в столицу уже в ближайшие дни, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«А все уже начинается в воскресенье, когда под воздействием скандинавского антициклона в облаках появились прорехи, и выглянувшее солнце принялось прогревать остывший накануне приземный воздух», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в понедельник из-за блокирующего «скандинавца» будет малооблачно и без дождей. Под утро похолодает до +5…+10 градусов, а после полудня воздух прогреется до +20 градусов.

Он добавил, что со вторника по четверг в Москве воцарится зрелое бабье лето с идеальной почти летней погодой. Вечером температура опустится до +6…+11 градусов, а в дневные часы потеплеет до +18…+23 градусов. Такие показатели характерны для климатической нормы августа.

В пятницу атмосферный фронт принесет незначительный дождь и похолодание на пару градусов.

«Однако в выходные инициативу вновь перехватит погожий антициклон, но станет ощутимо прохладнее», — уточнил Тишковец.

В ночное время суток будет +4…+9 градусов, днем — +13…+18 градусов.

Ранее горожанам пообещали климатическое лето до середины сентября. Затем Москву ждет постепенное похолодание и дожди.