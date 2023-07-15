Москва 15 июля 2023, 09:40 Москвичам рассказали о преображении трех районов на западе столицы Собянин рассказал, как изменились районы Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Солнцеве, Ново-Переделкине и Внукове реализуют масштабные проекты по развитию районов. Это позволит улучшить условия жизни населению в 280 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в 2011 году решили построить Солнцевский радиус, а через семь лет метро появилось в Солнцеве и Ново-Переделкине. Новая ветка позволила местным жителям каждый день экономить около часа на дорогу.

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В 2023-м планируют продлить желтый радиус до Внукова, чтобы город стал ближе для жителей этого района и пассажиров одноименного аэропорта. После открытия станции метро «Аэропорт Внуково» москвичи в 1,5 раза смогут меньше тратить времени на поездки. К примеру, до «Мичуринского проспекта» БКЛ — с 37 минут до 23, до Сити — с 60 минут до 40. Помимо этого, благодаря станции метро «Аэропорт Внуково» уменьшится нагрузка на прилегающие автомагистрали — Киевское и Боровское шоссе.

Мэр добавил, что в сентябре запустят МЦД-4 «Калужско-Нижегородский», с которым станет удобнее выбирать маршруты и городской транспорт для поездок. Во время подготовки к открытию диаметра реконструировали старые остановочные пункты, сделав из них современные городские вокзалы. Кроме того, в этом году у Боровского шоссе появится дублер, который разгрузит Боровское шоссе и соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино.

Ранее более половины монтажных работ выполнили на набережной Южного речного вокзала в Москве.