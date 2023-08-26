Москва 26 августа 2023, 12:24 Москвичам рассказали о преображении трех районов на юге столицы Собянин рассказал о результатах программ развития Чертанова в Москве Фото: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Читать 360tv в

Районы Южное, Северное и Центральное Чертаново продолжат развивать. Там уже улучшили транспортную обстановку, обновили поликлиники, а также открыли новые школы и детские сады. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что для решения проблемы с транспортной доступностью в Чертанове реконструировали Варшавское шоссе. Это позволило увеличить его пропускную способность, а также создать десятки километров выделенных полос для общественного транспорта.

Реклама

Кроме того, при помощи новой развязки удалось ликвидировать проблемный участок на вылетной магистрали рядом со станцией метро «Улица Академика Янгеля». Строители продлили улицу Подольских Курсантов, создав отдельный въезд с МКАД в Бирюлево Западное.

Также продлили Южную рокаду до Пролетарского проспекта, чтобы уменьшить трафик в южной части города. Летом запустили движение по участку южного направления МСД от Южной рокады до МКАД.

Помимо этого, в 2022-м реабилитировали Битцевский лес, провели работы по благоустройству вокруг Верхнего Чертановского пруда. Вскоре приведут в порядок Кировоградскую и Чертановскую улицы.

Ранее площадь Борьбы благоустроили на северо-востоке Москвы. Там появились зона для воркаута и шахматный стол.