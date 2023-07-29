Москва 29 июля 2023, 17:45 Москвичам рассказали о преображении территорий у станций метро и вокзалов МЦД Мэр Москвы Собянин рассказал о благоустройстве территорий у станций метро и вокзалов МЦД Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Читать 360tv в

В столице продолжают активно приводить в порядок площадки у транспортных объектов. Специалисты уже выполнили больше половины запланированных на сезон работ по благоустройству территорий рядом со станциями метро и МЦД, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он перечислил участки возле будущего МЦД-4, где работы продолжаются. В частности, около Санино обустроят тротуары, парковочные карманы и разворотный круг для автобусов и машин у северной платформы, а также установят фонари и остановки.

Реклама

Рядом с Крекшино появятся два разворотных круга для автобусов и парковки для машин, провода спрячут под землю. В перспективе там обустроят два наземных пешеходных переходов, обновят освещение, установят светофоры и современные остановки. Также появится зона отдыха у входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы.

У Поклонной проложат дополнительную ливневку и поменяют систему освещения, а также сделают парковочные места и разобьют газон. Специалисты расширят тротуары у Трикотажной МЦД-2. Территорию около двух храмов благоустроят, создадут пространство для отдыха со стелой. Около «Нижегородской» обновят тротуары и проезжую часть, поменяют освещение.

Ранее москвичам рассказали о развитии районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща. Там открывают соцобъекты, запускают общественный транспорт и реализуют реновацию.