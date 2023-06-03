Москва 03 июня 2023, 09:44 Москвичам рассказали о преображении районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный Мэр Собянин рассказал, как преобразились Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице активно благоустраивают районы Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный. За последние годы удалось реализовать проекты в сфере транспорта, медобслуживания и социнфраструктуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

На востоке столицы преображают четыре района с населением 330 тысяч москвичей. Семь лет назад запустили движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Теперь пассажирам Богородского, Гольяново, Метрогородока и Восточного доступна станция Белокаменная с выходом к Абрамцевской просеке, популярному прогулочному маршруту «Лосиного Острова».

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«С учетом масштабного жилищного строительства, развернутого в Гольянове, этот пересадочный узел войдет в число крупнейших в столице», — сказал Собянин.

Во время благоустройства территории у Восточного вокзала возвели подъездную дорогу от Амурской улицы, благодаря чему можно создать маршруты общественного транспорта. В будущем планируют продлить Арбатско-Покровскую линию и построить станцию «Гольяново».

Главный дорожный проект — строительство Северо-Восточной хорды — основного участка МСД. Новая трасса станет дополнительной межрайонной транспортной связью. Жители Метрогородка с появлением МСД могут вдвое быстрее выехать на Ярославское шоссе. Во время реконструкции Щелковского шоссе расширили вылетную магистраль, увеличили количество полос для движения, возвели разгонные полосы и дополнительные эстакады.

Новый автовокзал Центральный позволил улучшить транспортную ситуацию, особенно для жителей района Восточный. По уникальному архитектурному решению специалисты подняли перроны на крышу комплекса, чтобы эффективно распределились пассажиропотоки.

В Богородском и Метрогородке основным видом наземного городского транспорта стал трамвай. В прошлом году открыли новый маршрут трамвая № 4, который связал станцию метро «Бульвар Рокоссовского» и Курский вокзал. Также появились восемь новых автобусных маршрутов и свыше 110 остановок.

Власти помогают поддерживать в порядке национальный парк «Лосиный Остров» и расширять его рекреационные возможности. Специалисты оборудовали входные группы в парк в Богородском, Метрогородке и других районах, благоустроили территорию у станции Белокаменная МЦК.

«По просьбе студентов Российского государственного социального университета (РГСУ) от станции Белокаменная до РГСУ была устроена пешеходная дорожка протяженностью почти 1,2 тысячи метров», — добавил мэр.

Ранее москвичам рассказали о дизайн-проекте парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки.