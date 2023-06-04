04 июня 2023, 16:27
Москвичам рассказали о преображении района Марьино
Мэр Москвы Собянин: территории у прудов-регуляторов начали благоустраивать в Марьине
Масштабное обновление района Марьино планируют завершить осенью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Начали приводить в порядок территории около прудов-регуляторов — каскада из 16 небольших водоемов, расположенных вдоль Новочеркасского, Марьинского и Перервинского бульваров.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Они защищают район от подтоплений во время сильных ливней и паводков и регулируют уровень Москвы-реки, объяснил мэр.
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У прудов создадут зону комфортного отдыха, сделают широкие тротуары, установят вдоль воды настилы из декинга и разместят лавочки с фонарями. На территории появятся спортивные площадки с тренажерами, столы для пинг-понга и шахмат, а также детский игровой комплекс с горками, качелями и конструкциями для лазания.
Возле прудов сделают газон на площади более 250 тысяч квадратных метров, высадят цветники, деревья и кустарники. Основные работы планируют завершить к осени.
Ранее в Зеленограде начали благоустраивать территорию у станции МЦД-3 Крюково.
Благоустройство
Сергей Собянин
Москва 2023
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