Москва 26 июля 2023, 08:37 Москвичам рассказали о преображении береговых пространств на юго-востоке и юге города Собянин рассказал о благоустройстве береговых линий в Марьине, Капотне и Братееве Сайт мэра и правительства Москвы

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В нижнем течении Москвы-реки преобразили необустроенные берега, создав новые зоны для отдыха. В частности, появился парк 850-летия Москвы, зеленая зона «Братеевская пойма» и парк в Капотне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Создать здесь новые зеленые парки было очевидным решением. Но сначала нужно было выполнить огромный объем работ по реконструкции очистных сооружений в Курьянове, модернизации НПЗ и ликвидации незаконных свалок», — отметил он.

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Глава города добавил, после этих работ специалисты начали благоустраивать береговую полосу. В итоге привели в порядок парк 850-летия Москвы, Братеевскую пойму и парк Капотня. Кроме того, в Печатниках на месте бывшей свалки построили центр технических видов спорта.

Теперь в Марьине, Капотне, Братееве, Зябликове и Орехове-Борисове отдых у воды пользуется популярностью у местных жителей.

Ранее жителям столицы сообщили, что тематическая игровая площадка «Канитель» появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Там будут горки и батуты, а также канатная дорога.