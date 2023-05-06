06 мая 2023, 19:38
Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в столичных парках 9 Мая
Праздничная программа в честь Дня Победы пройдет в 19 парках Москвы 9 мая с 13 до 20 часов
В столичных парках отметят главный праздник страны. Гостей приглашают на концерты, выставку военной техники и ретроавтомобилей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в столице начнутся в 13:00 и продлятся до 20:00. Для горожан подготовили специальную программу в 19 парках.
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Популярные артисты споют военные песни. Перед публикой выступят вокально-инструментальные и хоровые коллективы.
Гости смогут посмотреть на легендарные образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и уникальные модели ретроавтомобилей.
Посетителям предлагают окунуться в атмосферу 1940-х годов, закружиться в вальсе на танцевальной площадке или подвигаться под ритмичный фокстрот.
Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайтах парков или в Telegram-канале «Парковый».
День Победы 9 мая
Концерты
Москва 2023
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