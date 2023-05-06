Москва 06 мая 2023, 19:38 Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях в столичных парках 9 Мая Праздничная программа в честь Дня Победы пройдет в 19 парках Москвы 9 мая с 13 до 20 часов РИА «Новости»

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В столичных парках отметят главный праздник страны. Гостей приглашают на концерты, выставку военной техники и ретроавтомобилей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, в столице начнутся в 13:00 и продлятся до 20:00. Для горожан подготовили специальную программу в 19 парках.

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Популярные артисты споют военные песни. Перед публикой выступят вокально-инструментальные и хоровые коллективы.

Гости смогут посмотреть на легендарные образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и уникальные модели ретроавтомобилей.

Посетителям предлагают окунуться в атмосферу 1940-х годов, закружиться в вальсе на танцевальной площадке или подвигаться под ритмичный фокстрот.

Ознакомиться с расписанием мероприятий можно на сайтах парков или в Telegram-канале «Парковый».